Colisão entre dois veículos faz carro capotar na Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos, registrada na manhã desta quinta-feira (2), resultou no capotamento de um carro na avenida Conselheiro Furtado, próximo da travessa São Pedro, no bairro da Batista Campos, em Belém. Segundo a polícia, ninguém se feriu.

Pelas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Em uma gravação, um motorista, que vai se aproximando do acidente, se assusta com a cena ao filmá-la de dentro do próprio automóvel. “Meu Deus, o que foi isso? O carro capotou”, diz ele. Na imagem é possível ver um grupo de pessoas próximo do veículo capotado.

A redação integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para dar mais detalhes do caso e aguarda retorno.