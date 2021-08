Colisão entre carro e motocicleta mata jovem de 18 anos em Itaituba

Mizael da Silva Conceição, um jovem de apenas 18 anos morreu após colidir com carro enquanto pilotava uma motocicleta na tarde desta terça-feira (03), no bairro São Tomé, em Itaituba, município do Sudoeste Paraense. A colisão grave que deixou uma vitima foi por volta das 15h30, quando o jovem circulava pela travessa depois da Raimundo Preto e seu chocou com veículo de passeio em um cruzamento.

Mizael não estava usando capacete, o que pode ter contribuído para ele não resistir ao impacto. O carro ficou bastante amassado, o que evidencia a violência do choque. Uma ambulância do 7º Grupamento Bombeiro Militar (GMB) foi acionada, mas os socorristas apenas confirmaram a morte do rapaz no local, já que ele morreu quase instantaneamente. A motorista do carro foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para receber atendimento médico.

Confirmado o óbito do jovem, uma equipe do Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Itaituba removeu o corpo a vítima. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte prematura de Mizael, enquanto outras pessoas comentaram como o cruzamento em que o acidente aconteceu é conhecido pelos casos do tipo.