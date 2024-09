Colisão entre carro e moto deixa pessoas feridas e derruba poste no bairro do Mangueirão, em Belém

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um casal que trafegava em uma motocicleta foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30/09). Tudo ocorreu na Avenida Centenário, próximo a rua Lameira Bittencourt, no bairro do Mangueirão, em Belém. O casal ficou ferido após cair da moto e o carro de passeio colidiu com um poste de energia elétrica.

Conforme o sargento Monteiro, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), testemunhas acionaram as autoridades policiais após presenciarem a colisão entre o carro de passeio e a moto.

“As duas vítimas da moto foram deslocadas para o hospital. Ficou uma vítima presa nas ferragens do veículo e nossa equipe do primeiro Grupamento de Busca e Salvamento fez a retirada. A retirada foi trabalhosa, mas como a equipe é técnica e bem treinada, executamos um bom trabalho, realizamos os procedimentos e entregamos à condutora para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, disse o sargento.

Ainda conforme o bombeiro, duas vítimas, que estavam em situação mais grave, foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. A terceira vítima, com ferimentos mais leves, foi encaminhada para outra unidade de saúde. Todas as pessoas estavam conscientes no momento do resgate.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o casal jogado na pista logo após o acidente. Pessoas que passavam pela área ajudaram a socorrer as vítimas. O carro de passeio ficou com a parte frontal completamente destruída. Na ocasião, o poste atingido ficou teve a estrutura abalada e tombou em direção à pista, apresentando risco para os pedestres e condutores que trafegavam pelo local. Uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) ficou na área auxiliando no fluxo de veículos na via.

Trânsito

Conforme a Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém (Semob), agentes de trânsito estão na avenida Centenário, próximo da avenida Augusto Montenegro, orientando os condutores para manter a fluidez e segurança viária devido a um sinistro que ocorreu no local, interditando uma faixa de rolamento e ocasionando o tombamento de um poste elétrico.

"A avenida Centenário está fluindo com uma faixa e meia liberada para o tráfego dos veículos e o trânsito está fluindo. Agentes de trânsito permanecerão no local para garantir a segurança viária até a liberação total da via", disse em nota.