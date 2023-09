Colisão de caminhonete derruba muro e deixa criança morta sob os escombros em Canaã dos Carajás

Uma criança morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito registrado no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de domingo (3), na avenida Minas Gerais, no bairro Novo Brasil. Ainda segundo o portal Pebão, um homem dirigia uma caminhonete Chevrolet S10, de cor prata.

E, em circunstâncias que vão ser investigadas pela Polícia, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro de uma residência. O muro desabou sobre duas crianças e uma mulher que estavam dentro da casa. Uma das crianças morreu na hora e a outra ficou gravemente ferida.

A mulher sofreu fratura na perna. As vítimas foram levadas para o hospital. Não foram divulgadas as idades da criança e da mulher. Revoltados com o acidente, oradores detiveram o motorista e acionaram a Polícia Militar. Os militares o conduziram à delegacia da cidade. A Polícia Civil informou que uma criança morreu no acidente e os feridos continuam no hospital. Um homem foi preso e o caso é investigado pela Delegacia de Canaã dos Carajás.