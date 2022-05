Colete balístico, arma de fogo e drogas são apreendidas no Bengui. Um homem foi preso

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na última quinta-feira, 28, no bairro do Bengui, em Belém. Com o acusado, os policiais militares encontraram, além de drogas, um colete balístico, munições e uma arma de fogo.



A prisão foi efetuada durante ações preventivas feita pelos militares do motopatrulhamento (Falcões) do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II). O acusado estava em uma motocicleta e, ao receber ordem de parada dos policiais, tentou fugir do local. Os agentes de segurança iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançar o acusado, que caiu do veículo ao tentar fazer uma curva.



Durante a vistoria, os policiais encontraram substâncias entorpecentes que estavam com o acusado. Na casa dele foram achados outros itens suspeitos, como coleta à prova de balas e arma. O acusado e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia do Bengui.