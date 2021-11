Cinco suspeitos de traficar drogas são presos em flagrante com entorpecentes

Cinco suspeitos de traficar drogas no sudoeste do Pará, em Itaituba, foram presos por agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Segundo informou a PM neste domingo (21), os agentes chegaram até os suspeitos após um outro homem ser abordado com drogas, na comunidade Crepurizão. Foi ele que indicou o endereço da quadrilha que vendia entorpecentes na região. A prisão ocorreu na noite do último sábado (20).

Após a indicação de onde o homem havia adquirido os alucinógenos, a guarnição seguiu para o endereço informado. Lá, os policiais abordaram o proprietário da residência que, segundo a PM, teria autorizado a revista no imóvel.

Na residência, foram encontrados entorpecentes como cocaína, maconha e crack, além de mais dois homens e uma mulher que também estavam com drogas na casa.

As cinco pessoas foram presas em flagrante e conduzidas, junto com o material apreendido, para a delegacia de Itaituba onde foram tomadas as providências cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.