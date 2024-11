Cinco suspeitos de envolvimento na morte de guarda municipal são presos em Ipixuna do Pará

Cinco pessoas suspeitas de participação no assassinato do guarda municipal Carlos Alberto da Silva, de 45 anos, foram presas nesta sexta-feira (15) na cidade de Ipixuna do Pará, nordeste do estado. A vítima foi morta a tiros na noite da última quinta-feira (14), em Mãe do Rio.

De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo, composto por três homens e duas mulheres, fugiu de Mãe do Rio logo após o crime. Eles foram localizados escondidos em uma residência em Ipixuna do Pará e, após a prisão, foram conduzidos à Delegacia de Mãe do Rio para prestarem depoimentos.

As investigações seguem em curso, com a polícia realizando diligências para esclarecer a motivação do homicídio e levantar mais detalhes sobre o envolvimento dos suspeitos. Até o momento, não há confirmação sobre a localização de um veículo que teria sido utilizado no crime.

Relembre o caso

Carlos Alberto da Silva, conhecido como “Carlinhos” por pessoas próximas, foi assassinado enquanto estava no banco do motorista de um carro, em Mãe do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o guarda municipal foi atingido por disparos concentrados na cabeça.

A Polícia Civil continua investigando o caso e busca elementos que possam esclarecer a dinâmica e os responsáveis pela execução de Carlos Alberto.