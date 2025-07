Cinco pessoas são presas por golpe do ‘falso parente’ no Mato Grosso e Rio de Janeiro

Cinco pessoas foram presas por envolvimento no golpe do “falso parente” nos estados do Mato Grosso e do Rio de Janeiro. As prisões ocorreram durante a “Operação Oliveira”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (9) pela Polícia Civil do Pará. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, e em Niterói, no Rio de Janeiro.

A operação foi coordenada pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor). As investigações apuram crimes de estelionato qualificado contra idosos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os alvos da operação são suspeitos de aplicar um golpe que causou prejuízo de mais de R$ 50 mil a um casal de idosos. Foram presas duas pessoas em Cuiabá, uma em Várzea Grande, uma em Santo Antônio do Leverger e uma em Niterói.

Segundo a polícia, no golpe, os suspeitos se passam por familiares ou amigos das vítimas, solicitando transferências bancárias por meio de aplicativos de mensagens. “A partir dos mandados de busca e prisão, conseguimos localizar os suspeitos e avançar nas investigações sobre o grupo criminoso. Foi identificado que os envolvidos integravam uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e ocultação de ativos, utilizando contas bancárias de terceiros”, destacou o delegado Fausto Bulcão, titular da Decor.

De acordo com a PC, durante a operação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, que passarão por análise técnica para aprofundar a investigação patrimonial e financeira. Também foi determinado o bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados, com o objetivo de ressarcir os danos causados às vítimas.

A Polícia seguirá apurando se os suspeitos têm vínculos com facções criminosas nacionais, que utilizam outras pessoas para movimentar recursos ilícitos oriundos de golpes. A “Operação Oliveira” mobilizou mais de 50 policiais civis dos estados do Pará, Mato Grosso e Rio de Janeiro, reforçando a importância da cooperação interestadual no enfrentamento à criminalidade organizada.