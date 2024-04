Cinco pessoas são presas no Pará por contrabando vindo do Suriname

Uma força-tarefa policial resultou na prisão de cinco pessoas, na apreensão de um barco com cinco toneladas de contrabando e descaminho, na tarde de segunda-feira (8), próximo ao arquipélago do Marajó, no Pará. Os trabalhos foram deflagrados pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), com apoio da Marinha do Brasil.

De acordo com informações da Polícia Federal, a embarcação, sem documento, foi abordada em alto mar durante patrulhamento feito por equipe da PF, que compõe a Ficco, junto com militares da Marinha do Brasil. Os cinco tripulantes, todos paraenses, foram presos em flagrante, por conta da carga de produtos sem nota fiscal. Havia duas motos elétricas, grande quantidade de incensos, roupas falsificadas e eletrônicos, como GPS.

O barco, sem registro, havia saído do Suriname e foi abordado a cerca de 23 horas de Belém, a mais ou menos 50 quilômetros do Marajó. Após a chegada em Belém, os presos ​foram autuados na Superintendência da PF no Pará.

As investigações prosseguem, com análise do material apreendido e com o fim de identificar os demais participantes do grupo criminoso, bem como o destinatário da mercadoria.

A Ficco/PA é uma força-tarefa atualmente composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), com objetivo de realizar atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado.