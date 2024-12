‘Cigano’ é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial em Xinguara

Narcelio Costa Lima, mais conhecido como ‘Cigano’, morreu dentro de um estabelecimento comercial na cidade de Xinguara, no sudeste do Pará, após ser alvo de vários tiros. O assassinato ocorreu na manhã deste sábado (21/12), na Rua Brasil, quando a vítima foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta e desferiram os disparos de arma de fogo.

Conforme as informações da polícia, o crime ocorreu por volta de 9h, quando Cigano trafegava por uma das principais ruas do centro comercial da cidade. Testemunhas relataram que os assassinos teriam se aproximado da vítima e disparado várias vezes. Para tentar fugir, Cigano correu para dentro de uma loja. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após cair no local. Os suspeitos do crime fugiram.

As pessoas que estavam no local tentaram socorrer a vítima, mas Cigano não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Militar foi chamada e realizou o isolamento da área, até a chegada da Polícia Civil e Científica. Na cena do crime, foram colhidas as informações sobre o caso e também as imagens de câmeras de segurança para ajudar na identificação dos executores. Testemunhas relataram para a polícia que Narcelio era uma pessoa conhecida na área e, inclusive, já teria se desentendido e discutido com alguns moradores da área. Não há mais detalhes sobre a motivação para o crime.

O local foi periciado e o corpo removido para o Instituto Médico Legal, onde seria submetido a mais exames. A Polícia Civil investiga o assassinato e faz buscas para tentar localizar os assassinos.

"O caso foi registrado pela delegacia de Xinguara. Equipes de investigação fazem buscas aos suspeitos do crime", comunicou a PC.