Ciclista morre atropelado em Marabá na manhã desta quarta-feira (5)

O ciclista Eldivino Ribeiro de Sousa, de 43 anos, morreu atropelado por um micro-ônibus na manhã desta quarta-feira (05/02), em Marabá. A vítima era bastante conhecida na Folha 33, no bairro de Nova Marabá. Eldivino andava às margens da BR-230 (Rodovia Transamazônica), na altura da Rodoviária da Folha 32, próximo à via de saída dos ônibus, quando ocorreu o acidente. Ele morreu no local.

Segundo informaçõde do portal Correio de Carajás, o micro-ônibus seguia na mesma via que a vítima no momento da colisão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente e controlar o tráfego de veículos.

O motorista do veículo, Geovane Pereira Costa, permaneceu no local do acidente para prestar ajuda à vítima. Ele teria ficado muito abalado com o acidente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que as equipes da Seccional de Marabá investigam as circunstâncias do acidente. O motorista do veículo envolvido no caso permaneceu no local. Não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).