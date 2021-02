Ciclista morre ao ser atingido por micro-ônibus na BR-316

Um ciclista morreu após ser atingido por um micro-ônibus, na rodovia BR-316, no quilômetro 16, perto de um retorno, no sentido Marituba - Belém. Ele trabalhava como mecânico nas proximidades e sofreu o acidente na manhã desta segunda-feira (8). Os pedaços do automóvel ficam pela pista, enquanto o corpo da vítima foi arremessado junto com a bicicleta. Até a remoção para o Instituto Médico Legal (IML), ele não havia sido identificado formalmente.

A vítima trafegava pela BR-316, num perímetro onde há menos segurança ainda para ciclistas, pois não tem acostamento regular e bem definido - espaço que funciona de ciclofaixa improvisada em outros trechos da via - e é de maior velocidade de automóveis.

O trânsito ficou um pouco lento no trecho, apesar de já ter apenas duas faixas. Pessoas curiosas passavam devagar para ver o trabalho dos peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que analisa as circunstâncias do acidente. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) organizavam o fluxo e apontaram que o micro-ônibus estava em situação regular.

Sem testemunhas, a Polícia Civil conta apenas com a versão do motorista e a perícia. O rodoviário, que fazia a linha de retorno de Vigia, diz que o ciclista atravessou a frente do micro-ônibus bruscamente, do lado direito para o esquerdo da pista, sem chance de frear. O veículo também será periciado sobre condições de trafegabilidade gerais.