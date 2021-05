Ciclista é atropelado por ônibus troncal na pista expressa da Augusto Montenegro

Um ciclista não identificado foi atropelado, na manhã deste sábado (22), na pista expressa da avenida Augusto Montenegro. Ele tentou atravessar na faixa de pedestres, que fica perto do complexo viário do Entroncamento. Porém, o sinal estava fechado para a travessia e aberto para os veículos da pista. Foi então que o rapaz foi atingido por um ônibus troncal do sistema BRT, que, felizmente, vinha em velocidade moderada. A vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Eram aproximadamente 9h. A faixa de pedestres onde o caso ocorreu fica numa área essencialmente comercial e de intenso fluxo de pessoas, perto da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Ambiental (Demapa). O comerciante informal Lucivaldo Gomes viu tudo. "Era um rapaz que trabalhava num comércio de bebidas aqui próximo. O sinal estava fechado pra ele, mas ele passou assim mesmo. O pessoal faz isso direto aqui. A sorte é que o motorista não veio chutado como esses motoristas do BRT costumam passar aqui", disse.

Enquanto a equipe de jornalistas da Redação Integrada de O Liberal esteve no local, o comportamento perigoso foi flagrado várias outras vezes: pedestres e ciclistas atravessando na faixa, mas com sinal fechado e riscos de atropelamentos. Outro fator de risco para pedestres e ciclistas é a insistência de motociclistas em fazer travessias e retornos irregulares pelas faixas de pedestres, algo proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro.