Chuva alaga ruas de Belém e Ananindeua e provoca o caos no trânsito

A chuva forte que caiu no fim da tarde desta terça-feira transbordou canais e alagou ruas em Belém e em Ananindeua, provocando um verdadeiro caos no trânsito em vários pontos dos dois municípios. Um deles foi a Avenida Centenário, no bairro do Mangueirão. Com a força da água, o córrego que margeia uma das vias paralelas transbordou e a água invadiu a pista, deixando o tráfego de veículos lento gerando filas enormes.

Em vários pontos da Região Metropolitana foram registrados alagamentos, com água por sobre o calçamento das vias, provocando transtornos e deixando muita gente isolada, especialmente nas áreas mais baixas de baixada.

Do centro até as ruas mais periféricas, incluindo corredores de grande fluxo de veículos, como a avenida Avenida Almirante Barroso, houve alagamentos em vários trechos. Na travessa 14 de Março, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Nazaré, a via ficou inundada.

Outras importantes vias de acesso ao centro da capital paraense, como as avenidas Júlio César (aeroporto), Duque de Caxias, João Paulo II, Conselheiro Furtado e rua dos Mundurucus também registraram pontos de alagamento.

Travessas e passagens de bairros como Marco, Terra Firme e Cremação, também ficam com trechos isolados e os moradores precisam esperar o volume de água escoar.