'Cheirador de calcinha' é solto após prisão por invadir casa para cheirar e desfilar com as peças

'Cheirador de Calcinhas' foi solto em Monte Alegre depois de assinar o termo circunstanciado de ocorrência. Agora, ele vai responder em liberdade pelos crimes de violência psicológica e invasão de domicílio. O homem, de 56 anos, havia sido preso na sexta-feira (25) após invadir uma residência para cheirar e experimentar calcinhas. Na ocasião, ele desfilou com as peças pelo quarto da vítima e foi filmado por meio de uma câmera de celular escondida. O caso aconteceu no município de Prainha, mas foi registrado na delegacia de Monte Alegre.

O ‘fetiche’ do homem foi flagrado no último dia 25 por uma câmera de celular escondida que havia dentro do quarto onde tudo aconteceu. As imagens do celular da vítima mostram uma espécie de desfile de calcinhas sem público, onde o homem veste várias delas e fica andando pelo quarto enquanto se observa vestido. Todas elas foram cheiradas por ele antes do uso, como uma espécie de ritual.

Após perceber vestígios de esperma nas peças de vestimenta íntima, a vítima resolveu deixar um celular escondido para descobrir o que estava acontecendo e assim conseguiu identificar o cheirador de calcinhas.

A dona das calcinhas revela que a situação causou além do constrangimento, um trauma psicológico.

O 'cheirador de calcinha' foi parar na cadeia

Em posse do vídeo, a vítima registrou um boletim de ocorrência e o homem foi preso na manhã da última sexta-feira (25) e conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre.

De acordo com o esposo da vítima, o homem fazia isso há mais dez anos com a esposa dele. O cheirador de calcinha entrava na casa, vestia as peças e se masturbava com as roupas, em seguida guardava no mesmo lugar.