Cerpa diz que colabora com investigações sobre tráfico internacional de cocaína em carga da empresa

A empresa de bebidas Cerpa informou, por meio de nota, que está colaborando com as investigações da Polícia Federal, que apura a origem e o destino de uma carga com aproximadamente 441 quilos de cloridrato de cocaína, apreendida no último domingo (14), no porto de Vila do Conde, em Barcarena, nordeste do Pará.

A ação da PF contou com apoio de agentes da Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo esta última instituição, o entorpecente estava ocultado dentro de um contêiner com sete mil garrafas de cerveja da empresa. A PRF apurou, ainda, que a carga aguardava despacho para o exterior, mais precisamente para a cidade de Porto, em Portugal. A apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 79 milhões para o crime organizado.

Em nota, a Cerpa disse que “Há décadas, criminosos utilizam carregamentos de minérios, madeiras, produtos agrícolas e industrializados para o envio ilegal de drogas ao redor do mundo. Nesta semana, o grupo que opera no Pará escondeu cocaína em um container de cerveja para remessa de substâncias ilícitas a Portugal”.

Em seu comunicado, a Cerpa informou, ainda, que “não é responsável pelo transporte ou mesmo pelo armazenamento de contêineres nos portos em operações de exportação”. A empresa disse, também, que já se colocou à disposição das autoridades policiais para ajudar nas investigações.

Mistério

A Polícia Federal também deve aprofundar as investigações acerca de duas empresas de pequeno porte supostamente envolvidas no caso e que não teriam, historicamente, movimentações expressivas nem ligação direta com a Cerpa. O comprador, em Portugal, também não tem históricos de grandes movimentações. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados por questões de segurança.