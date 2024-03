'Ceará' é preso suspeito de participação na morte de motorista de aplicativo em Parauapebas

Geraldo Teixeira de Araújo, conhecido pelo apelido de “Ceará”, foi preso nesta quinta-feira (7), na rodovia Faruk Salmen, na altura do bairro Vila Rica, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele é suspeito de ser o mandante da morte do motorista de aplicativo Dimiclife Gonçalves Ezerra. O crime aconteceu no dia 2 de novembro do ano passado. As informações são do Portal Pebão.

Na época, testemunhas relataram que o atirador chegou na casa da vítima, que fica na Rua Estocolmo, bairro Novo Horizonte, em uma caminhonete, desceu do veículo, invadiu a residência e, depois disso, atirou em Ezerra.

As investigações do crime teriam apontado que Geraldo era quem conduzia o automóvel e levou o autor do homicídio. Dimiclife foi assassinado com quatro tiros. Os disparos atingiram o rosto e tórax da vítima.

Na época a família disse não entender o que teria motivado o assassinato e que nunca souberam se Dimiclife estava ou não recebendo ameaças.

Antes de trabalhar como motorista, Ezerra trabalhava como segurança de um estabelecimento comercial do suspeito preso por participação no crime. A polícia segue investigando para descobrir se a execução tem relação com o vínculo entre patrão e funcionário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.