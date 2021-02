Caso de militares flagrados desviando carne e leite de Batalhão em Santarém é enviado à Justiça

O caso dos militares que foram flagrados desviando caixas de carne e leite integral do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), em Santarém, no oeste do Pará, foi enviado à 8ª Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM). O órgão é responsável por conduzir os procedimentos judiciais que o caso requer.

De acordo com a seção de comunicação do 2º Grupamento de Engenharia, a autuação em flagrante de dois cabos e dois soldados aconteceu no dia 22 de fevereiro. O levantamento feito pelo Exército apontou que o material desviado totalizou 160 quilos de carne, que estavam empacotados em 8 caixas de 20kg cada, e quatro caixas de leite integral em pó de 10 kg cada.

O 2º Grupamento de Engenharia reiterou que "não admite atos desta natureza, que ferem os princípios e valores mais caros sustentados pelos integrantes da Força". Ainda segundo o órgão, "o Exército repudia qualquer ato criminoso praticado por militares e não poupa esforços para que seja esclarecido qualquer indício de crime"