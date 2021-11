No Pará, caseiro é preso suspeito de assassinar patrão dentro de sua chácara

O caseiro Rai de Souza Melo foi preso na manhã do último domingo (21), suspeito da morte do patrão Ulisses Felizardo da Cunha. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu durante a madrugada, na chácara da vítima, localizada no Projeto de Assentamento (PA) Lago Azul, em Nova Ipixuna, sudeste do Pará, mas o suspeito foi preso durante fuga no Núcleo Morada Nova, em Marabá.

Segundo apuração do portal Debate Carajás, Ulisses foi assassinado com golpes de barra de metal na nuca. O motivo seria uma discussão com o algoz, que teria ocorrido em um bar da zona rural de Nova Ipixuna e terminou com o homicídio na propriedade rural da vítima. O suspeito tomou rumo desconhecido depois de cometer o crime.

A PM informou que recebeu uma denúncia anônima de que um suspeito de homicídio estaria andando pelas ruas do Morada Nova, trajando boné preto, camisa azul, bermuda vermelha e botas. Os policiais foram até o local e abordaram o homem, que teria confessado o crime, informando que matou a vítima com um pedaço de madeira.

Rai teria dito aos policiais que estava no Núcleo Morada Nova e iria embarcar em uma van para o município de Rondon do Pará, onde pretendia se esconder em uma carvoaria em que trabalhou anteriormente. O local, segundo a PM, fica em área de assentamento.

Ainda de acordo com a PM, Rai já havia sido preso em outras ocasiões por ter assaltado um ônibus em Rondon, por porte ilegal de arma de fogo em Dom Eliseu, e depois por ter sido considerado foragido da justiça. Agora ele vai responder pelo crime de homicídio, e já está à disposição da justiça.