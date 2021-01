Caseiro de sítio é morto com tiro nas costas no km 2 da Alça Viária

Um homem foi morto com tiro nas costas no km 2 da Alça Viária, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu próximo das 18h desta terça-feira (26). O trabalhador morava com a companheira e filhos na casa em que era o caseiro. O imóvel fica em frente à pista na altura do km 2 da alça viária.

Segundo levantamento da Polícia Civil, dois homens teriam invadido o terreno do sítio, pelos fundos, que dá para o bairro do aurá, em Ananindeua.

O terreno é grande e todo murado. O caseiro viu os dois invasores já dentro de sua área. Um deles estava armado e anunciou o assalto. Um dos homens entrou na residência e logo tomou o aparelho celular da familia, depois se dirigiu para a frente da casa para fechar o portão do imóvel. Nesse momento, para tentar impedir que os ladrões trancassem a casa com a família dentro, o caseiro Adonias correu e impediu que o homem fechasse o portão, e nessa hora tomou o tiro nas costas, que lhe tirou a vida.

O trabalhador estava deteminado a sobreviver, pois mesmo baleado, ele conseguiu correr para rua, como se quisesse pedir ajuda, mas perdeu a consciência e caiu morto em frente à casa em que morava e trabalhava.

A família ouviu dois disparos, mas a perícia só identificou uma entrada de projétil nas costas. Após os disparos, os dois homens fugiram por onde entraram no sitio, pelos fundos do terreno.

A perícia do centro de perícias científicas Renato Chaves acaba de remover o corpo do trabalhador para necropsia no IML.