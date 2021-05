Casal de motociclistas é baleado no Icuí-Guajará; homem morreu

Duas pessoas em uma motocicleta foram baleadas, no final da manhã desta sexta-feira (12), no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Um homem morreu ainda no local em que foi alvejado e a mulher foi socorrida com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O caso ocorreu na esquina da Estrada do Icuí-Guajará com a avenida Independência, nas proximidades de um posto de combustível.

As vítimas foram identificadas como Fábio dos Santos Alexandre, de 45 anos, e Luziane Cardoso da Silva, de 37 anos. Segundo informações do tenente Frazão, do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), as vítimas moravam nas proximidades de onde o crime ocorreu. Nenhum dos dois tinha passagem pela Polícia. Fábio foi atingido por pelo menos três tiros na cabeça, enquanto que Luziane ficou ferida no braço.

Segundo populares, dois homens em uma motocicleta seriam os responsáveis pelo crime. Eles fugiram em direção ao bairro do 40 horas. Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

Moradores do entorno relataram à PM que Fábio teria desafetos por se envolver em brigas com uma certa frequência. Entretanto, a motivação do crime deverá ser investigada pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios.

O local foi isolado por uma guarnição do 6º BPM. Equipes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) estão no local para fazer o trabalho de perícia criminal. O cadáver será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).