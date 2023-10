Casal encontra jovem baleado no quintal de casa em Parauapebas

Um casal encontrou Isael Belém do Nascimento baleado, no quintal da casa em que moram, na madrugada deste sábado (7), nas Casas Populares II, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Os moradores do imóvel acionaram a Polícia Militar para verificar o caso. Com informações do Correio de Carajás.

Isael contou para os policiais que estava no Alto Bonito quando um homem desconhecido se aproximou e disparou diversas vezes contra ele. Após ser atingido, o rapaz correu para a região das Casas Populares, onde se escondeu no local até ser localizado pelo casal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado e levou a vítima ao hospital. Até a última atualização o estado de saúde dele era estável. O tiro acertou a região da barriga.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a tentativa de homicídio à Polícia Civil e aguarda retorno.