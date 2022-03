Casal é preso em flagrante com petecas de óxi prontas para a venda, no Tenoné

Um casal foi preso por tráfico de drogas no final da tarde da última terça-feira (22), no bairro do Tenoné, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, Lucas Frazão Oliveira e Rita de Cássia Vasconcelos Costa foram flagrados com cerca de 50 petecas de óxi, já fracionadas e prontas para venda. A droga, juntamente com uma balança de precisão, foi apreendida e encaminhada para a 8ª Seccional Urbana de Icoaraci.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), por volta das 18h30, três viaturas estavam realizando uma operação na travessa Quinta Linha, esquina com a Rua das Laranjeiras, quando os militares iniciaram um cerco a Lucas Frazão, que foi detido imediatamente.

Após uma revista, os policiais encontraram 46 embrulhos de pedras de óxi na posse do suspeito. Questionado, ele respondeu que a droga pertenceria a uma mulher de prenome Rita, e informou o endereço em que ela residia. Os militares foram até o local e lá abordaram Rita de Cássia.

Droga foi apreendida e encaminhada à delegacia (Reprodução/ Redes sociais)

Com ela, ainda de acordo com a PM, foram encontradas mais uma pedra de óxi, uma porção já fracionada da mesma droga e uma balança de precisão. Rita e Lucas foram presos e conduzidos para a 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.