Casal é preso e adolescente apreendido suspeitos de participação em atentado contra PM em Moju

David Lelis Pojo, de 26 anos e Irene Vasconcelos Moraes, 41, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, na tarde deste domingo (4), em Moju, no nordeste do Pará, suspeitos de envolvimento no atentado contra um sargento da Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na noite de sábado (3), no município, e foi registrado por câmeras de segurança.

Por volta de 12H30, o 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM) recebeu a informação de que um táxi branco teria dado apoio aos suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio contra o agente de segurança pública. A PM, junto da Polícia Civil, se dirigiu ao bairro Novo Horizonte, onde estaria o automóvel denunciado.

VEJA MAIS

Ao encontrarem o táxi, as autoridades localizaram David, Irene e o adolescente, que é filho dela. Após passar por uma revista pessoal, os policiais acharam uma pistola e dez munições intactas com Pojo. Segundo a PM, esse material é o mesmo que foi utilizado no ataque contra o sargento na noite de sábado (3). A moto utilizada no crime e o táxi foram apreendidos.

À polícia, David confessou participação no crime. Ele contou aos policiais que foi baleado na nádega durante o atentado contra o militar. Por conta disso, tanto ele, quanto Irene e o adolescente foram conduzidos à Delegacia de Moju. O suspeito, depois da realização dos procedimentos cabíveis, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde segue sob observação.