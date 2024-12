Casal é preso com plantação de maconha dentro de casa em Marabá

Um casal foi preso após uma plantação de maconha ser encontrada dentro do imóvel que os suspeitos moravam em Marabá, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (11/12), no Residencial Magalhães II, localizado no Núcleo São Félix. Pessoas da área teriam denunciado os atos ilícitos cometidos pela dupla.

Os agentes do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram a ação, que faz parte da operação “Festas Seguras/2024”. Após denúncias, os militares foram ao local para verificar o relato sobre um homem e uma mulher que estariam realizando a venda de entorpecentes em uma casa. Nas informações repassadas para a PM também estavam as características físicas do casal e o local onde eles estariam.

Quando os agentes chegaram no local, realizaram a abordagem e indagaram sobre a denúncia. No entanto, o casal negou tudo e relatou que não estariam envolvidos em atos ilícitos. Porém, quando os militares realizavam a verificação no imóvel encontraram, na parte externa, um vaso contendo algumas plantas que aparentavam ser maconha.

Diante da situação, os suspeitos confirmaram que eram pés de maconha e alegaram que a planta seria para fins medicinais. Os agentes realizaram a busca pessoal e encontraram com o homem uma quantidade de maconha que estava em um papelote. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.