Casal é preso com pedras de óxi e dinheiro em condomínio popular de Ananindeua

Uma equipe do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), prendeu, na tarde da quinta-feira, 16, um casal que comercializava drogas em um condomínio popular no município de Ananindeua, na Grande Belém.

Os policiais militares faziam ações de policiamento ostensivo no conjunto Torres do Aurá, situado no bairro de Águas Brancas, quando conseguiram interceptar uma suspeita, que teria acabado de repassar um embrulho para outra mulher que passava pelo local.

Com a fornecedora, a PM apreendeu três papelotes de óxi (cocaína oxidada) e uma pequena quantia em dinheiro. Na ocasião, a suspeita alegou que os entorpecentes pertenciam ao companheiro dela, que estaria escondido em um dos apartamento do residencial.

Os policiais militares foram até o local informado e encontraram o acusado e mais 44 papelotes de óxi. O casal foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia Civil do Aurá.