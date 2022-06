Casal é preso ao tentar falsificar documento em cartório de Parauapebas

Duas pessoas foram presas na quarta-feira (22), suspeitos de tentarem reconhecer um documento falso em Parauapebas, região sudeste do Pará. A ação aconteceu no cartório na Rua 24 de Março, bairro da Paz. Os envolvidos foram identificados como Fátima Siqueira e Cleonilton Sousa. As informações são do Native News Carajás.

A Polícia Militar realizava rondas pelo local quando foi acionada pelo 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM) para o caso. Um homem estaria tentando reconhecer firma de um documento de cessão de direito de um lote localizado na avenida Potiguar, Quadra 35, Lote 04, no Bairro Parque dos Carajás.

O tabelião responsável pelo cartório disse que o documento tinha características de ser falso. Questionado pelas equipes policiais, Cleonilton afirmou que estava apenas cumprindo uma determinação da companheira, identificada como Fátima. Em sua defesa, ele afirmou que não sabia que o documento era falso.

O suspeito acompanhou os militares até o local de trabalho da mulher. Ela também contou que não sabia que o instrumento era falso. A dupla foi presa e conduzidos para a 20ª Seccional da Polícia Civil para realizar os procedimentos cabíveis.