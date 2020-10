Casal é flagrado com R$ 6 mil em notas falsas, em Castanhal

Um casal foi preso em flagrante pelo crime de moeda falsa na tarde da última terça-feira (20), em Castanhal. Na ação integrada das polícias Civil e Militar, foram apreendidas 60 cédulas de R$ 100, totalizando R$ 6.000 falsos, além de uma máquina de impressão a laser.

Segundo a polícia, o casal foi preso após agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran) serem acionados por proprietários de um estabelecimento, que informaram que no início do mês receberam uma nota falsa do casal durante uma compra.

As vítimas anotaram a placa do veículo e, ao perceberem que o mesmo estava novamente circulando pela cidade, acionaram um agente da Semutran que identificou o automóvel e comunicou a equipe de plantão da PC e PM, as quais realizaram a diligência em conjunto.

Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais não encontraram nada ilícito no veículo, porém, ao ser feita a consulta de antecedentes criminais, foi constatado que o homem já respondia na Justiça Federal pelo crime de moeda falsa.

Diante do fato, uma busca mais detalhada foi realizada no automóvel, onde foi possível localizar os R$ 6.000 em notas falsas escondidas no forro do veículo, além da impressora a laser, que possivelmente era usada na fabricação das notas. O casal foi autuado em flagrante.