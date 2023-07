Casal é encontrado morto e com marcas de violência em lixão de Tucumã

Um homem e uma mulher, ainda não identificados, foram encontrados mortos no lixão de Tucumã, no sul do Pará, na manhã desta quarta-feira (5). Os corpos apresentam marcas de violência e sinais de decomposição. Ninguém foi preso. As polícias Civil e Militar foram acionadas para checar a ocorrência. As informações são do Fato Regional.

O delegado Rafhael Machado aponta que há fortes indícios de execução e que levam à suspeita de uma briga de facções criminosas. As investigações estão no início e outras teses podem surgir. Não se sabe se o homem e a mulher foram mortos no local ou apenas tiveram os corpos descartados.

Um dos braços da mulher e parte da cabeça dela estavam dilacerados. Uma das pernas da vítima, mais precisamente perto do joelho, apresentava uma perfuração, a qual se assemelha a marca de tiro. Já o homem, ele teve um olho arrancado e o outro parcialmente removido. Ambos foram achados vestidos com blusa e bermuda.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.