Casal é detido com mais de 26 kg de maconha em embarcação no Pará

Um casal foi detido no último sábado, 7, pelo crime de tráfico de drogas em uma embarcação que seguia para Santarém, no oeste do Pará. A ação foi realizada na cidade de Óbidos por agentes da Base Integrada Fluvial “Candiru”, que encontraram 21 tabletes de maconha nas malas dos suspeitos, totalizando aproximadamente 26,3 kg da substância.

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina no ferryboat “Golfinho do Mar II”, que vinha de Manaus. A operação envolveu agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) e da Polícia Militar.

Durante a vistoria em uma suíte, o homem foi detido em flagrante, enquanto a mulher, grávida, foi liberada para responder ao inquérito em liberdade. O casal viajava acompanhado de duas crianças, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Óbidos. Após a apreensão, os suspeitos e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município.

O secretário de Segurança Pública em exercício, Luc​iano de Oliveira, destacou a importância das operações fluviais no combate ao narcotráfico. “Estamos investindo em bases estratégicas para garantir a segurança e o desenvolvimento da região. Essas ações impactam diretamente na redução do crime e na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

A Base Integrada Fluvial “Candiru”, localizada em Óbidos, é uma das iniciativas do Governo do Pará para combater o tráfico de drogas e contrabando na Amazônia. Situada em uma rota estratégica, a base permite a fiscalização intensiva de embarcações que transitam pelo rio Amazonas.

De acordo com o diretor do Grupamento Fluvial, Coronel PM José Vilhena, o reforço no policiamento nos rios tem produzido resultados importantes no combate ao crime. “Estamos inibindo e coibindo os crimes de tráfico de drogas na região. Essa apreensão demonstra a eficiência do trabalho do GFlu e o impacto das estratégias fluviais desenvolvidas pelo estado”, destacou o coronel.