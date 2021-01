Casal é detido após pichar coreto na Praça da República, em Belém

Tradicional ponto turístico da capital paraense, a Praça da República é constantemente alvo de ações de vândalos, com destruição de patrimônio público e monumentos que fazem parte da história da capital paraense. Na madrugada desta quinta-feira (21), um casal foi detido, em Belém, após ser flagrado pichando o coreto do local, no bairro da Campina.

Os acusados, que não tiveram a identidade informada, foram abordados por agentes da Guarda Municipal de Belém, que estavam em ronda pela praça quando avistaram os dois em atitude suspeita: eles estavam agachados, próximo ao coreto. Ao se aproximarem do local, os agentes avistaram na mão do rapaz uma lata de spray. Ao lado deles, uma pichação da mesma cor da tinta do spray havia sido feita no monumento. Segundo os guardas, a tinta ainda estava fresca, o que indicou os autores da infração.

Flagrado, o casal foi encaminhado para a Seccional de São Brás, para os procedimentos cabíveis .

Vale lembrar que qualquer pessoa que presenciar ocorrência de depredação pode realizar a denúncia por meio do telefone 153. Depredação do patrimônio público é crime e pode causar pena de detenção por até seis meses.