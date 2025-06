Casal de idosos são mortos a golpes de terçado em Óbidos; suspeito é preso

Um casal de idosos foi brutalmente assassinado com golpes de terçado na madrugada desta quinta-feira (26), na zona rural de Óbidos, oeste do Pará. O crime ocorreu na comunidade de Areia, distante cerca de 30km da zona urbana. Segundo as informações iniciais, o principal suspeito da morte de Evandro Cerdeira da Silva, de 73 anos, e a esposa dele, Isabel de Sousa Nascimento, de 75 anos, seria o companheiro de uma sobrinha das vítimas.

De acordo com as informações colhidas pela Polícia Militar, na noite anterior ao crime, o suspeito teria discutido com a companheira. Depois, ele saiu da casa onde mora segurando o terçado e ainda teria batido na porta da casa de vizinhos. No entanto, depois ele foi até o imóvel onde os idoso moravam. No local, ele encontrou Isabel, que era cega, e matou a idosa dentro da residência. A vítima não teve como escapar. Em seguida, ele foi atrás de Evandro, que ainda tentou correr mas foi brutalmente assassinado no quintal da casa.

Após matar os tios da companheira, o suspeito ainda foi até a casa de uma irmã. Ele confessou o duplo homicídio para a familiar e ficou no local até a chegada da polícia. Moradores da área ainda relataram que ficaram surpresos com o assassinato cometido pelo suspeito, que seria evangélico e não tinha desavença com familiares ou vizinhos. Após a chegada da equipe policial, o suspeito não apresentou resistência e foi para a delegacia, onde teria conversado o crime novamente.

De acordo com informações iniciais, o suspeito possui problemas psicóticos. A arma do crime foi apreendida e deve passar por perícia. No local onde os idosos foram assassinados, os policiais encontraram um copo e uma garrafa d'água, o que leva a crer que ele provavelmente pediu água para que os idosos abrissem a porta da casa. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.