Casal de empresários envolvidos na morte de professora Nice é preso no Moju

Um casal de empresários acusados de serem mandantes do assassinato da professora Nice Medeiros, no Moju, foram presos no início da tarde desta terça-feira (22), na região do Baixo Tocantins. Adval Portugal e a esposa, cuja identidade não foi informada, foram detidos em casa, no bairro Paraíso. O cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos pelo juízo da localidade foram cumpridos pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar.

A ordem judicial é resultante de investigação policial conduzida pela Delegacia de Polícia de Moju, que após colheita de elementos de materialidade e de autoria, acolheu representação formulada pela Autoridade Policial da cidade. O casal foi preso durante a operação "Festas Seguras", realizada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e que contabilizou 131 prisões de 11 a 22 de dezembro.

"A Polícia Civil reuniu elementos de prova e hoje, dez dias após o conhecimento do fato, os empresários mandantes do crime foram presos preventivamente. As investigações seguem em andamento para identificação dos demais envolvidos na trama delituosa", explicou o delegado-geral de Polícia Civil do Pará, Walter Rezende.