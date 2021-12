Casa é invadida e confraternização interrompida por assaltantes em Santarém

Final de ano é tempo de festa, mas nem todas acabam bem. Assaltantes invadiram uma casa na grande área do Juá, em Santarém, oeste do Estado, durante a realização de uma confraternização. Eles chegaram até o local em um carro branco por volta das 23h30 e anunciaram o assalto, a ação foi registrada por câmeras de segurança.

A polícia recebeu o chamado do caso e começou a busca pelos assaltantes, e após encontrarem um veículo que batia com a descrição do usado no assalto, foi realizada a prisão de dois homens. Uma entrevista coletiva foi dada para esclarecimento dos fatos.

"Essa prática vem sendo realizada com frequência pela cidade (assalto a residências), durante as diligências encontramos o veículo que batia com a descrição, um ônix branco e então fizemos a abordagem", explicou Jamil Casseb, superintendente de Polícia Civil do Baixo Amazonas durante entrevista coletiva

Ainda durante a coletiva ele falou sobre a possibilidade dos dois homens identificados como Juliano Santos e Jhon Cleidson da Silva estarem envolvidos em outros crimes no município, entre eles a morte do empresário Paulo da Silva de Sousa, ocorrido no dia 13 de novembro no bairro Ipanema, também em Santarém.

"Em seu depoimento, ele (Jhon) assumiu a autoria do latrocínio que vitimou o comerciante no Ipanema Juntamente com o Juliano e o Gêgê que está foragido (envolvido na morte do empresário) e o Jackson Douglas que foi baleado mas conseguiu fugir", concluiu.