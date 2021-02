Carros dirigidos por PMs colidem e duas pessoas morrem na PA-324, no nordeste paraense

A Polícia Militar do Pará confirmou que um acidente ocorrido por volta das 16h ,desta sexta-feira (26), matou o policial militar Diego Disney de Souza Lopes e a civil, Jacira Maria da Costa de Lucena, que estava no outro veículo, dirigido por um sargento, também da PM, e que bateu de frente com o carro pilotado pelo policial Diego Lopes. A colisão aconteceu na PA-324, próximo ao município de Nova Timboteua, no nordeste estadual.

A PA-324 é uma importante rodovia do nordeste paraense, ela tem uma extensão de 60 Km, e conecta vários municípios, como Santa Maria do Pará, São João de Pirabas, Nova Timboteua e Santarém Novo. A via começa no entroncamento da BR-316, no município de Santa Maria, vai até a PA-124, que dá acesso à sede municipal de Salinópolis, e só termina em São João de Pirabas.

De acordo com relatos apurados pela polícia, chovia na hora do acidente e os dois carros trafegavam em direção contrária e bateram de frente. Segundo o 11º Batalhão da Polícia Militar, em Capanema, que atendeu a ocorrência, o policial militar Diego Disney de Souza Lopes conduzia um veículo Elentra, de placa OFJ 9528. O Elentra colidiu frontalmente contra o Fiat Uno, de placa PXC 2870, dirigido pela policial militar, a sargento Paula Francineth Diomedes da Costa.

A vítima Jacira Maria da Costa de Lucena seguia no Fiat Uno, da sargento Paula da Costa, e morreu no local. A sargento e, ainda, uma criança foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema.

O acidente obrigou os motoristas a desviarem por uma via improvisada paralela à PA-324. A PM atuou no local do acidente para assegurar o trabalho das equipes de resgate e perícia. tavam no mesmo veículo, foram levadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema.