Carro estaciona na contramão e é atingido por caminhão baú em Itaituba

Agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtri), em Itaituba, registraram um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão baú na manhã desta quarta-feira (29) no bairro da Liberdade, em Itaituba. Ninguém se feriu. Com informações do site Giro Portal.



De acordo com testemunhas, o motorista do carro a passeio decidiu estacionar o veículo na contramão da pista, próximo à esquina da 4ª rua com a travessa Transgalego. O local é movimentado, então, de repente, o motorista do caminhão que trafegava na mesma via, realizou a manobra para entrar na travessa Transgalego, no sentido correto da via, que segue para a Avenida Haroldo Veloso, e atingiu a lateral do carro particular.



Os próprios motoristas acionaram o trabalho de vistoria da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtri), que não demorou a comparecer ao local do acidente.

Houve bastante conversa entre os agentes de trânsito e os condutores. A mulher que diriga o carro particular admitiu ter errado ao estacionar o veículo dela na contramão.

Ela assumiu o compromisso de pagar todas as despesas do motorista do caminhão. Em seguida, os dois motoristas orientados pelos agentes de transito retiraram os veículos da pista, e o trânsito, aos poucos, voltou a fluir com normalidade.