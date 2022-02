Carro é consumido pelo fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém; vídeo

Um carro particular pegou fogo no início da manhã desta terça-feira (08), em Belém. O caso aconteceu no bairro da Marambaia, após o proprietário perceber que o veículo estava soltando muita fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Populares que passavam pelo local registraram a cena. De acordo com os bombeiros, o veículo trafegava pela avenida Augusto Montenegro, quando o condutor, que estava indo deixar o neto no colégio, notou uma intensa fumaça saindo do capô do automóvel.

O motorista do veículo, um Nissan Versa Branco, rapidamente encostou o carro em uma via secundária. Neste momento, as chamas se espalharam e o veículo foi totalmente consumido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo.

Em nota enviada à reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Coordenadoria estadual de Defesa Civil informaram que foram acionados para a ocorrência e, de imediato, conseguiram extinguir o fogo. Não houve registro de vítimas.