Carro de passeio se envolve em acidente e tem peças furtadas em Belém

Um carro de passeio teve várias peças furtadas após se envolver em um acidente, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (31/05), na Rodovia Augusto Montenegro com a Avenida Centenário, no bairro do Parque Verde, em Belém. Conforme as informações iniciais, após o sinistro de trânsito, o motorista foi retirado do local e, quando o veículo ficou sem supervisão, alguém teria levado partes externas e internas do carro.

Os relatos de testemunhas dão conta que o veículo colidiu com a mureta do Elevado Coronel Fontoura, por volta de 3h da manhã. Em vídeos feitos no local, pessoas contam que o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez. Apesar dos danos no veículo, o motorista foi retirado por populares e estava com poucos ferimentos pelo corpo.

A Polícia Militar esteve no local e encaminhou o condutor para uma delegacia na área. No entanto, quando o carro foi deixado sozinho, alguém teria se aproveitado para furtar peças como rodas, banco do motorista e outros equipamentos internos. Não há informações sobre o momento ou quem teria feito o furto.

Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor foi apresentado por policiais militares na Seccional da Marambaia e autuado por dirigir embriagado e está à disposição da Justiça. A PC ressalta que até o momento não há registro de ocorrência (B.O) relatando o furto de peças do automóvel.

Segundo informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a avenida Augusto Montenegro, próximo ao elevado, foi liberada por volta de 8h15. "O veiculo bloqueou a via e foi depenado. Agentes da Semob estiveram no local e desviaram o trânsito totalmente para o elevado, até a remoção do veículo para o Pátio da Semob", diz um trecho do comunicado.