Carro bate em poste, duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas, em Trairão, no Pará

O grave acidente ocorreu quando a caminhonete Hilux, de cor prata bateu contra um poste de energia elétrica, por volta das 21h, desta segunda-feira (9), na estrada próximo à comunidade sem terra, no município de Trairão, no sudoeste do Pará. Com informações do site Plantão 24Horas News.

Testemunhas disseram que a fiação elétrica caiu sobre a caminhonete em que estavam quatro pessoas. Delson Marcondes de Caxias, 39 anos e Reginaldo Rogério Lemos Fagundes, 44 anos, morreram, de imediato, presos nas ferragens. As outras duas vítimas, que sobreviveram, foram Celso Marcondes de Caxias, 43 anos, e Luiz Lenonn Lobake, 30 anos.

Celso e Luiz foram socorridas elevados para atendimento médico, no entanto, não se teve mais informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia Militar estave no local e foi quem comunicou o acidente à Polícia Civil, que de imediato acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica do Município de Itaituba.

Somente na manhã desta terça-feira (10), os corpos de Delson e Reginaldo foram retirados das ferragens e levados para o IML, após a necropsia, eles seriam entregue ás famílias.