Carreta pega fogo na BR-316, no município de Santa Izabel do Pará

Uma carreta pegou fogo na BR-316, no município de Santa Izabel do Pará. Mas ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas.

A Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã desta sexta-feira (18), que o acidente ocorreu no km 39, em Santa Izabel do Pará. E que “houve uma rápida interdição para apagar as chamas”. Ninguém ficou ferido. A PRF acrescentou que não tem informações sobre as possíveis causas do fogo na carreta.