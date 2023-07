Capitão do Exército é encontrado morto dentro de apartamento em Marabá

​O corpo do capitão da reserva do Exército Brasileiro, Geraldo Alves Frasson, foi encontrado dentro do apartamento dele, na cidade de Marabá, sudeste paraense, na tarde da última segunda-feira (3). A causa da morte ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil do Pará. Equipes da Polícia Científica fizeram a análise e remoção do cadáver. O laudo produzido pelos peritos irá compor o inquérito policial e vai ajudar a esclarecer o ocorrido.

O velório do militar ocorre na Capela do Cemitério Parque das Flores, na BR-230, sentido a cidade de Itupiranga. Já o sepultamento está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (5), às 10h.

Por meio de nota, o Comando Militar do Norte (CMN) lamentou a morte do capitão e informou que a Polícia Civil esteve no local. A perícia foi feita e não constatou sinais de violência no corpo do militar e nem sinais de arrombamento na residência.

De acordo com informações divulgadas pelo site Debate Carajás, a esposa do militar estaria viajando e passou a observar a ausência de contato do marido. Um vizinho do casal teria sido acionado para verificar o que estava acontecendo.

Ao iniciar as buscas no interior do imóvel, foi encontrado o corpo de Geraldo Frasson. No local, levantou-se a possibilidade de o militar ter sofrido um mal súbito. Porém somente as investigações e conclusões da Polícia Científica poderão ajudar a esclarecer a causa da morte.

Geraldo Frasson trabalhou durante vários anos no Hospital de Guarnição de Marabá (HGuMBA), localizado na Vila Militar Presidente Castelo Branco, Núcleo Nova Marabá, como fisioterapeuta e era uma pessoa bastante conhecida. O militar era natural da cidade de Quaraí, região oeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS).