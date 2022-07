Bicheiro é baleado por criminosos em motocicleta no bairro de Canudos

Dois criminosos em uma motocicleta balearam um homem na tarde desta quarta-feira (13), no bairro do Canudos, em Belém. O caso aconteceu na travessa Juvenal Cordeiro com Segunda de Queluz. A vítima foi identificada pela polícia como Valmir Junior Negrão. Ele trabalha como apontador do jogo do bicho. Valmir chegou a ser socorrido e até as 17h30 de hoje ainda aguardava a realização de uma cirurgia. O bicheiro supostamente foi atingido por dois tiros, um no pescoço e outro no abdômen.

Segundo informações, o homem estava recolhendo os jogos quando foi surpreendido por dois homens numa moto. Um deles desceu do veículo e atirou contra a vítima. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os instantes que sucederam ao crime. Nas imagens vê-se uma grande quantidade de pessoas que chegam ao local para ver o que havia acontido. Valmir é socorrido e colocado no porta-malas de um carro. Uma mulher não identificada diz: “Ele ‘tá’ respirando ainda’”.

Valmir foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira (PSM do Guamá). Uma enfermeira da unidade contou que o homem aguarda a realização de uma cirurgia. No entanto, não foi informado qual procedimento médico seria feito. Ele deve ser transferido para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Até 18h desta quarta-feira (13), o estado de saúde de Valmir era considerado estável.

Um policial do 20º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela segurança no bairro do Canudos, informou que familiares de Valmir foram até a Divisão de Homicídios, no bairro São Brás. No entanto, a redação integrada de O Liberal tentou contato com a unidade, mas não obteve retorno.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.