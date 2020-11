Candidato a prefeito de Tomé-Açu tem casa baleada durante live

O pastor Abimael Silva (PRTB), candidato a prefeito de Tomé-Açu, teve a casa dele alvo de disparos de arma de fogo, na noite deste sábado (7). O ataque ocorreu no momento em que ele fazia uma transmissão ao vivo (live) pelas redes sociais digitais. Era um discurso inflamado contra a atual gestão do município, a qual associou até a milícias. Ninguém se machucou no ataque. Havia crianças, amigos e outros familiares do candidato no momento.

Assista ao vídeo da live aqui.

Parecia ser quase o final da transmissão, quando Abimael foi interrompido pelo barulho de cinco disparos. Um homem não identificado no vídeo, disse ao pastor que o barulho era de tiros. Uma mulher, também não identificada, entra chorando no local onde estava sendo feita a live. "Foi tiro. Pelo amor de Deus, Abimael". O candidato pede que ela tenha calma e para não chorar.

Abimael, ainda transmitindo, pede que liguem para a polícia. Então sai da casa para ver e encontra os buracos dos projéteis no portão e na parede. Algumas pessoas, na rua, diziam ter sido dois homens em uma moto POP 100 de cor preta. Nas redes sociais digitais, muita gente acabou dizendo, sem provas, que o ataque parecia ser forjado. No vídeo, um rapaz diz que os disparos foram na direção exata de onde o candidato fica para trabalhar e onde gravava.

Após o encerramento da transmissão, Paretê Tembé, uma liderança indígena de Tomé-Açu, que estava na casa no momento, também começou a fazer uma live, cobrando a presença de policiais. Reclamava da demora no atendimento e chegada de viaturas. Disse ter sido um ataque político para evitar que Abimael ameaçasse a atual gestão, que tenta reeleição.

A redação integrada de O Liberal tentou contato com Abimael e Paratê, mas ambos não deram resposta. As polícias Civil e Militar também foram acionadas para comentar o caso e o jornal aguarda posicionamento.