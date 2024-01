Caminhonete com 1 tonelada de maconha fura bloqueio policial e capota em Maracaju (MS)

Na última segunda-feira (15), uma caminhonete capotou após furar o bloqueio policial do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na rodovia MS-164, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O homem, de 21 anos, levava no veículo 900 kg de maconha, distribuídos em 1.030 tabletes, avaliados em R$ 2 milhões.

Segundo a apuração da reportagem do Correio do Estado, o condutor do carro desobedeceu à voz de abordagem que os policiais militares do DOF fizeram, furou o bloqueio e fugiu em direção ao matagal nas margens da rodovia.

No vídeo captado, os policiais fazem o retorno para alcançá-lo e chegam no asfalto em alta velocidade. O motorista da camionete faz zig-zag, perde o controle do veículo, sai da pista, capota duas vezes e tenta fugir a pé, mas é pego pelos policiais.

Ao capotar, os tabletes de maconha “voaram” e ficaram espalhados às margens da rodovia, causando uma grande nuvem de poeira.A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

Confira o vídeo: