Caminhoneiro morre em acidente na BR-163 no Pará e a esposa de 18 anos tem traumatismo craniano

Testemunhas disseram que o motorista de uma carreta morreu instantaneamente, no acidente que aconteceu na rodovia federal, a BR-163, na tarde deste domingo (20), já perto do distrito de Moraes Almeida, pertencente ao município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Com informações do site Folha do Progresso.

O caminhoneiro foi identificado como Bruno Almeida e, até então, as causas do acidente não foram informadas. Aparentando em torno de 30 anos de idade, Bruno não estava sozinho na carreta. Ele tinha a companhia de Alice Moraes, de 18 anos, identificada como esposa dele. Ela foi resgatada com vida e encaminhada para o Hospital Municipal de Novo Progresso.

A carreta estava carregada de soja e seguia no sentido do distrito de Miritituba, pertencente ao município de Itaituba, na mesma região do sudoeste do estado. A carga ficou esparramada pela rodovia.

Populares ajudaram no resgate de Alice, mas há informações de que ela sofreu traumatismo craniano. O corpo de Bruno Almeida ficou espalhado entre a carga de soja e e embaixo do caminhão em uma cena de forte impacto, segundo os populares.

Neste trecho da rodovia não há posto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a remoção do veículo até a manhã desta segunda-feira (210, não havia sido realizada.

O município de Novo Progresso, onde aconteceu o acidente fatal, fica a 326.81 km de distância de Itaituba, são 8 horas e 6 minutos de distância, em viagem de carro.

A BR-163 é uma rodovia federal que integra o Norte do Brasil ao Sul e ao Centro-Oeste. A estrada tem 3.579 km em sua extensão total; seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, existindo ainda um trecho complementar localizado entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, ambas também no Pará.