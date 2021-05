Caminhoneiro é executado com tiro na nuca em posto de combustíveis em Goianésia do Pará

Na noite desta sexta-feira (29), o som de um tiro de arma de fogo cortou o silêncio na noite em um posto de combustíveis em Goianésia do Pará, sudeste paraense. O disparo tirou a vida de Valdemir Soares da Silva, de 45 anos, caminhoneiro que foi executado quando parou em um posto de combustíveis na rodovia PA-150.

Segundo informações colhidas junto ao 27º Pelotão Destacado para o município, subordinado à 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Jacundá, o caso foi por volta das 21h. Valdemir, também conhecido como “Cabeça”, sempre parava no posto para fazer a manutenção do caminhão, pois saía frequentemente de Breu Branco com uma carga de carvão para descarregar em Marabá, em uma viagem de mais de quatro horas.

A parada em Goianésia na volta de mais um dia de trabalho foi para fazer os reparos finais antes de chegar em casa, faltando apenas pouco menos de uma hora de viagem. Quando Valdemir estava limpando o para-brisas de seu veículo, uma moto chegou e estacionou. Distraído, o caminhoneiro seguiu com seu serviço, sem perceber que um homem se aproximava por trás.

O assassino disparou contra a nuca de “Cabeça”, ferindo fatalmente o motorista. Em seguida, ele voltou para a motocicleta e fugiu do local, no rumo do centro de Goianésia, em alta velocidade.

A PM foi ao local logo em seguida, bem como a Polícia Militar, que apura o caso. Até o momento, não se sabe o que pode ter servido de motivação ao assassinato, mas tudo indica que se trata de um crime de exexução, visto que foi perpetrado por alguém que conhecia a rotina de Valdemir. O Núcleo Avançado de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves enviou uma equipe na manhã deste sábado, 29, para remover o corpo da vítima.