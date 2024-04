Caminhão pega fogo na BR-316, em Marituba, na manhã desta sexta (19)

Um caminhão de transporte de cargas pegou fogo na manhã desta sexta-feira (19), na BR-316, em Marituba, na Grande Belém. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que, por conta do ocorrido, o trânsito ficou bastante complicado no trecho que seria próximo da Alça Viária.

Ainda conforme as gravações, é possível ver que o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Aparentemente, o fogo começou na cabine do veículo. Não há relatos sobre feridos. Também não há maiores informações sobre as causas do sinistro.