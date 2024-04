Caminhão frigorífico com os corpos encontrados em barco no Pará chega ao IML em Belém

O caminhão frigorífico que transportou os 9 corpos encontrados em um barco no Pará chegou à sede da Polícia Científica do Pará (PCP), no bairro do Mangueirão, em Belém, por volta das 15h50 desta terça-feira (16). Os corpos, que saíram do Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, serão encaminhados para o IML da capital para realização de perícia.

O trabalho de identificação dos nove corpos – oito encontrados dentro de uma embarcação e outro localizado próximo a ela – começou ainda na manhã desta terça, em Bragança, no litoral paraense, distante 215 km de Belém. Equipes da Polícia Federal (PF), em conjunto com a Polícia Científica do Pará, no Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, atuaram na identificação pela manhã.

Documentos e objetos encontrados junto aos corpos apontam que as vítimas são migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali. Mas não é possível descartar a existência de pessoas de outras nacionalidades entre as vítimas. As informações são da Polícia Federal do Pará e foram divulgadas na madrugada desta terça-feira (16).