Caminhão derruba estrutura de brinquedo em parque de diversão em Marituba
O motorista do caminhão fugiu do local, segundo testemunhas
Parte da estrutura de um parque de diversões localizado em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, foi derrubada após ser atingida por um caminhão na tarde desta terça-feira (13). No momento do acidente, chovia bastante na cidade, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.
Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado a colisão entre o caminhão e o brinquedo conhecido como autopista. Com o impacto, a estrutura foi totalmente ao chão. O motorista do caminhão fugiu do local, segundo testemunhas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, além de desabar, a estrutura atingiu alguns veículos que estavam estacionados nas proximidades do parque. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.
