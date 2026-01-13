Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Caminhão derruba estrutura de brinquedo em parque de diversão em Marituba

O motorista do caminhão fugiu do local, segundo testemunhas

O Liberal
fonte

Caminhão derruba estrutura de brinquedo em parque de diversão em Marituba. (Reprodução/ redes sociais)

Parte da estrutura de um parque de diversões localizado em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, foi derrubada após ser atingida por um caminhão na tarde desta terça-feira (13). No momento do acidente, chovia bastante na cidade, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado a colisão entre o caminhão e o brinquedo conhecido como autopista. Com o impacto, a estrutura foi totalmente ao chão. O motorista do caminhão fugiu do local, segundo testemunhas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, além de desabar, a estrutura atingiu alguns veículos que estavam estacionados nas proximidades do parque. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Palavras-chave

acidente

marituba

caminhão

parque de diversão
Polícia
