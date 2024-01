Caminhão com carga avaliada em mais de R$ 2 milhões é roubado em Santarém

Um caminhão que transportava cigarros foi roubado, na tarde de quarta-feira (24), em Santarém, no oeste do Pará. A carga, que tinha como destino Itaituba, no sudoeste do Estado, é avaliada em mais de R$ 2 milhões. O crime ocorreu no trajeto entre a transportadora localizada na Anysio Chaves e o Porto do DER. As informações são do O Impacto.

Três trabalhadores, que estavam no automóvel de carga, foram abandonados no quilômetro 140 da BR-163. Eles alegaram que foram abordados por criminosos armados, que estavam em um carro. Por volta das 17h30, o sistema de rastreio do veículo não dava sinal.

Um dos funcionários chegou a pedir o PIX para despachar a carga. Depois disso não deram notícias. Somente pela noite que eles conseguiram pedir ajuda, após terem andado cerca de 10km até encontrarem um restaurante.

O caso foi registrado na Polícia Civil. Os depoimentos começaram a ser colhidos nesta manhã de quinta-feira (25). A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio e aguarda retorno.